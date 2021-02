Trasee Lelyline 'sit fol útdagingen'

"Ik haw op dit stuit noch gjin idee oft de spoarline boppe of ûnder de mar del komme moat", seit wethâlder Lelylijn Frans Veltman fan gemeente De Fryske Marren. "Foar it krekte trasee fan de Lelyline is noch hiel wat stúdzje nedich."

Syn gemeente hâldt wol rekkening mei de mooglike komst fan de Lelyline. Dat is net ûnterjochte, want yn de Noardeastpolder leit by de A6 del al grûn klear dy't brûkt wurde kin foar de oanlis fan de rappe spoarferbining.

De Lemmer

Dat betsjut dat de spoarline by De Lemmer Fryslân berikt. De Lemmer wurdt yn in ferline jier publisearre potinsje-ûndersyk dan ek neamd as mooglik ekstra halteplak njonken Emmeloard, It Hearrenfean en Drachten. Veltman is dêr neffens eigen sizzen noch net mei dwaande. "It giet der earst om, dat de Lelyline der komt. De krekte ynfolling komt letter wol."

It Hearrenfean

Op It Hearrenfean komt it spoar nei alle gedachten oan de noardkant fan de A7 te lizzen. De Lelyline krúst dêr ek de besteande spoarline fan Ljouwert nei Zwolle. It liket in logysk plak foar in nij treinstasjon It Hearrenfean-Noard. Dêrnjonken wurdt op It Hearrenfean ek rekkening hâlden mei in ekstra 'spoarbôge' dy't de Lelyline ferbynt mei de spoarline nei Ljouwert, sadat reizgers út it noarden fan Fryslân al yn Ljouwert op de Lelyline stappe kinne, sûnder ferplichte oerstap 30 kilometer fierderop.

Drachten

Omdat by Drachten allinnich eastlik fan de A7 plak is foar in treinstasjon, sil de Lelyline earne tusken Tsjalbert en Koartehimmen de autodyk kruse moatte. Wêr't dat it beste kin, is no noch net bekend.

"Ik weet het in ieder geval niet", seit boargemaster Jan Rypstra fan Smellingerlân. "De aanleg van een spoortracé is ingewikkeld. Je moet nagaan welke leidingen in de grond liggen en welke grond beschikbaar is. En als de spoorlijn door natuur loopt, moet die elders worden gecompenseerd."

Natuergebieten

Natuer is folop oanwêzich yn de gemeente Opsterlân tusken It Hearrenfean en Drachten. Deun tsjin de A7 leit it wichtige natuergebiet Van Oordts Mersken, in offisjeel Natura 2000-gebiet dêr't it winterdeis optilt fan guozzen.

"Het inpassen van een spoorlijn wordt een uitdaging", seit wethâlder Anko Postma fan de gemeente Opsterlân. "Dat moet zeer zorgvuldig gebeuren." Mar lykas syn kollega Veltman fan De Fryske Marren sjocht ek Postma folle mear foar- as neidielen as it om de Lelyline giet. "In bytsje groei fan it oantal ynwenners is goed foar it oereinhâlden fan de foarsjenningen yn ús doarpen."

Drachten-Súd: yn Smellingerlân of yn Opsterlân?

By it ûntwikkeljen fan in stasjon Drachten-Súd binne Opsterlân en Smellingerlân ta gearwurking feroardiele, want de gemeentegrins leit lâns de A7. In stasjon by It Súd is noch krekt Smellingerlân, mar in bytsje fierderop lizze gaadliker plakken by bedriuweterrein Drachten-A7 en de fytsbrêge oer de A7.

Mooglik nije wenwyk Drachten yn Opsterlân

"In moaie lokaasje. Dat zou zeker een optie kunnen zijn", seit boargemaster Rypstra fan Smellingerlân. "Interessant, we hebben daar grondposities, samen met Smallingerland", seit wethâlder Postma fan Opsterlân. In mooglike nije wenwyk by it stasjon Drachten komt dan ek op it grûngebiet fan Opsterlân te lizzen.

Neffens it potinsje-ûndersyk soe Drachten by oanlis fan de Lelyline groeie kinne nei sa'n 80.000 ywenners. Rypstra wol him net op oantallen fêstlizze, mar sjocht wol romte foar 'nieuwe inwoners en een nieuwe woonwijk'.

Tunnel

In tunnel is nei alle gedachten de meast gaadlike opsje om mei de Lelyline it Drachtster klaverblêd te passearen rjochting Westerkwartier. Lykas yn Opsterlân moat de spoarline earne yn dy gemeente de autodyk kruse, om by Hoogkerk wer út te kommen op besteand spoar nei de stêd Grins.

De Like hat al in Lelystraat

Underweis nei Grins folget earst in lestige passaazje by Mearum mei oan wjerskanten fan de autodyk bedriuwen, pleatsen en wenhuzen. In pear kilometer fierderop liket by it bedriuweterrein fan De Like (Frysk foar 'Leek') grûn klear te lizzen foar de oanlis fan de Lelyline. De positive hâlding foar de spoarline oer wurdt befestige troch de oanwêzichheid fan in Lelystraat op it bedriuweterrein.

Oerstapplak foar toeristen

Op fersyk fan RTV Noord befestiget de gemeente Westerkwartier dat de gemeente stribbet nei in eigen treinstasjon. De plannen foar de flugge spoarline Lelystêd-Grins foarsjogge oant no ta net yn in stasjon by De Like, al sjogge de opstellers fan it potinsje-ûndersyk hjir wol mooglikheden foar in 'toeristyske hub' lykas by De Lemmer.

Krekte rûte noch net dúdlik

Noardelike bestjoerders lykas deputearre Avine Fokkens fan Fryslân litte har oant no ta net sa min mooglik út oer it krekte trasee. Se fine dat noch te betiid, omdat it Ryk noch gjin strategyske beslút foar oanlis fan de Lelyline makke hat. Boppedat is der mear stúdzje nedich.

Mar foar it meitsjen in realistyske Maatskiplike Kosten Batenanalyze (MKBA) ûntkomme de bestjoerders net oan it meitsjen fan in ûntwerp-trasee, want sûnder trasee falt ek gjin realistyske begrutting foar de Lelyline te meitsjen. En in MKBA is yn Nederlân ferplichte foardat begûn wurde kin mei sokke grutte ynfrastruktuerprojekten as in Lelyline.