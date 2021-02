Selstraf en TBS easke foar oerfal op frou (93) yn Drachten

De twa oerfoelen de frou yn har hûs oan de Korenmolen, omdat se mienden dat der in soad jild te heljen wie. Se naaiden út mei in jildkistje mei wat munten en brieven fan de ferstoarne man fan it slachtoffer.

It kistje waard letter fûn troch in swimmer yn de Morra. De fertochten waarden in heal jier nei de oerfal oppakt. Neffens justysje hat de fertochte meardere steurnissen en is it gefaar foar werhelling grut. Dêrom is der njonken de selstraf ek TBS easke. De rjochter docht oer twa wiken útspraak.