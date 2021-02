30.000 euro ophelle foar wolvestek; stichting oan de slach mei pilot

De stichting wol mei de pilot sjen litte hoe't it stek der krekt útsjen moat. Bedoeling is dat der in pear kilometer stek pleatst wurdt, ûnder oare by in oantal oergongen by diken en fytspaden, sadat de stichting sjen litte kin hokker oplossings se dêrfoar betocht hat. Wêr't it foarbyldstek krekt te stean komt, is noch net bekend. Wol moat it op de bûtenrâne fan it greidegebiet komme, op of by de provinsjegrins.

De pilot wurdt finansiere út it jild dat Stichting Wolvenhek Fryslân no al hat. De stichting ropt minsken lykwols op om jild donearjen te bliuwen. Foarsitter Jehan Bouma: "Dit is in wichtige stap en we hoopje dat it derta bydraacht dat boargers, feehâlders en de ferskate oerheden dizze oplossingsrjochte benadering wurdearje."