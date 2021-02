QAnon yn De Wâlden: komplottinkers lizze blommen op grêf Marianne Vaatstra

"Buitengewoon smakeloos"

De om it libben brochte jongeren wurde neffens Klomp 'misbrûkt' foar it de retoryk fan QAnon. "Ik heb verhalen gehoord van mensen die naar het graf van hun komen en daar onbekenden bloemen zien leggen en actie zien voeren. Dat is buitengewoon smakeloos."

Eltsenien hat it rjocht om te demonstrearjen, mar der mei net demonstrearre wurde op in begraafplak. "Op basis daarvan kun je die mensen van de begraafplaats halen en de bloemen weghalen. In Bodegraven hebben ze een kleine plek op de parkeerplaats gereserveerd waar gedemonstreerd mag worden", fertelt Klomp. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk hat yntusken oanjefte dien, mar se woene net oan Klomp fertelle tsjin wa krekt. "Maar dat ze mensen met naam en toenaam beschuldigen van kindermisbruik is gewoon strafbaar."

Net de lêste demonstraasje

De kâns dat der noch in kear demonstrearre wurdt by it grêf fan Marianne Vaatstra is neffens Klomp grut. "Dezelfde groep heeft ook al plannen om bloemen te leggen op de Brunssumerheide waar de 11-jarige Nicky Verstappen omkwam." Ek yn dy saak is der al in dader oanhâlden: de 55-jierrige Jos B. "Je kunt je voorstellen: die ouders zijn al door een hel gegaan en nu lopen ze ook nog het risico dat hun zoon wordt misbruikt voor dit soort waanzinnige complottheorieën waar geen enkel bewijs voor is. Dus we zijn hier nog niet vanaf."