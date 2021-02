Undersyk: flink minder ôffal op Noardseestrannen as tsien jier lyn

Oanpak by boarne bliuwt nedich

Stichting De Noordzee ropt de oerheid op om de Europeeske Rjochtline foar fuortsmytplestik sa rap en effektyf mooglik yn te fieren en mear fuortsmytplestik te ferbieden en yn te setten op wergebrûk. "De aandacht voor het afvalprobleem in zee is enorm gegroeid en we zien dat beleid om plasticvervuiling aan te pakken werkt. We zijn ook erg blij met de uitbreiding van statiegeld op kleine plastic flesjes dat in juli wordt ingevoerd en het recente besluit van statiegeld op blik in 2022", seit Van Galen.

Der bedarret neffens him lykwols noch te folle ôffal op it strân: oer de folsleine perioade fan tweintich jier monitoring leit it gemiddelde op 330 stiks ôffal de hûndert meter. Fiskplús is noch hieltyd it meast oantroffen ôffal. "Daarom is het onder andere van groot belang dat er alternatieven voor vispluis worden ingezet, containerverlies wordt voorkomen en de instroom van afval via rivieren wordt gestopt."

De resultaten fan it rapport binne neffens Van Galen hoopjaand, mar it probleem moat yn gearwurking mei de oerheid, it bedriuwslibben en boargers de boarne oanpakt wurde. "Dat is de sleutel voor een écht schone en gezonde Noordzee."