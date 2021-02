Lelyline noch fier fuort troch coronakrisis en gebrek oan ienheid

Sa jout CDA-prominint Pieter Omtzigt by it Noardlike Listlûkersdebat al in foarwarskôging. ""Dat heeft te maken met de situatie waarin wij ons als land bevinden", seit hy. "Ik zie dat er een heleboel politieke partijen zijn die niets liever doen dan zoveel mogelijk beloven, terwijl we ons in de diepste economische crisis bevinden. In alle eerlijkheid: het zit er op dit moment niet altijd in."

De finansiering fan de Lelyline is dan ek fiere fan in útmakke saak. De line wurdt yn de saneamde 'Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040' fan demisjonêr steatssekretaris Stientje van Veldhoven (D66) net sjoen as in needsaaklike ynvestearring, wylst de kosten yn dit plan fan it ministearje fan Ynfrastruktuer tusken de 5 en 10 miljard skat wurde.

Groeifonds

Boppedat komt de Lelyline foarearst net yn oanmerking foar in bydrage út it Nationaal Groeifonds, wêryn't 20 miljard euro sit. By de earste faze foar it Groeifonds binne fjirtjin projekten oanmurken as opsje, dy't in ynvestearring freegje fan 25 miljard. Mei oare wurden, it Groeifonds is yn dizze faze al oertekene en de Lelyline sit dêr net by. De Lelyline wurdt oanmurken as 'ûnfolslein plan'. Op it Groeifonds hoecht de Lelyline net te rekkenjen, ta frustraasje fan direkteur Ton Schroor fan VNO-NCW Noord.

"Ik constateer dat dit bijzonder zwak is aangepakt door het ministerie van Infrastructuur", seit hy. "Dat bijvoorbeeld het doortrekken van de NoordZuidline wel in het Groeifonds zit en de Lelylijn niet, wijt ik toch aan het gebrek aan enthousiasme en de besluiteloosheid van het ministerie."

Zuiderzeeline

De kosten en de politike wil wiene yn 2007 ek de redenen wêrom de Zuiderzeeline, de foarrinner fan de Lelyline, ôfsketten waarden. Yn Den Haag brokkele it politike draachflak fan de Zuiderzeeline ôf, doe't bliken die dat de kosten net opwoegen tsjin de maatskiplike baten. It Noarden krige as goedmakker in kompensaasjepakket, de saneamde RSP-jilden.

Dat de Lelyline yn ferskate ferkiezingsprogramma's neamd wurdt, is wichtich, mar je moatte it ek net oerskatte, stelle meardere noardlike bestjoerders dy't destiids by de lobby foar de Zuiderzeeline belutsen wiene. ""Dat het in de programma's genoemd wordt is goed, maar het gaat erom wat Den Haag besluit", stelt ien fan harren.

Lobby

De lobby foar de Zuiderzeeline waard begjin dizze iuw ferrjochte troch in fêst team fan de kommissarissen fan de Keninginne en deputearren fan de provinsjes. Sy stimden de wizers fan de klok regelmjittich mei inoar ôf, fierden de drok rjochting Den Haag op en fielden oan: der is gjin momint om te ferslopjen, it moat no barre. Doe't de Zuiderzeeline der net kaam krige it Noarden nei hurde ûnderhannelingen 2,2 miljard euro fan it Ryk. Dat is no oars, tsjûge de opstelling fan de noardlike provinsjes. De ferantwurdlike deputearren hawwe oerlis mei inoar oer de Lelyline, mar dat is it dan ek.

"Er liggen twee goede opties op tafel", seit de Drintske deputearre Cees Bijl yn Cassata by Radio Drenthe. "En als ik voor het evenwicht net zo vaak de optie via bestaand spoor moet noemen dan anderen de Lelyline, heb ik nog heel wat spreekbeurten tegoed." Deputearre Fleur Gräper (Groningen) seit yn de RTV Noord-podcast Voorwaarts Voorwaarts dat beide opsjes op tafel lizze. "Voordat de Lelylijn er ligt, ben je 10 tot 15 jaar verder. Maar je gaat niet 10 tot 15 jaar wachten, je kunt dan nog veel doen aan de bestaande verbindingen."

Noardlike kar

VNO-NCW-direkteur Ton Schroor, partijgenoat fan Gräper, bestriidt dy politike gedachte, sa liet hy koartlyn witte. "Er is een stevige noordelijke keuze nodig", mient Schroor. "Je kunt niet langer op beide paarden wedden. Den Haag gaat niet én geld uittrekken voor versnellen van het bestaande spoor én voor de Lelyline. Drenthe moet compensatie geboden worden."

Ek âld-Keamerlid Pieter Hofstra (VVD) stelt dat de noardlike lobby folle ienriediger moat om it kommen fan de Lelyline ôf te twingen. "Als de noordelijke provincies niet gezamenlijk optrekken in de lobby voor de Lelyline, wordt het niks", fynt Hofstra.