Fryske ûnderwiis bliid mei ekstra jild út Den Haag: “Mar earst moatte de bern wer nei skoalle”

Woansdei waard bekend dat der goed 8,5 miljard euro beskikber komt foar it ûnderwiis. Hast 6 miljard dêrfan is foar it basis- en middelber ûnderwiis. "It is in hiel soad jild, mar net alles is mei jild op te lossen", sa seit bestjoersfoarsitter Folkert Bangma fan Piter Jelles en Simon Vestdijk. "Dochs bin ik hiel wiis mei dit beslút fan it kabinet om't ik fyn dat se hjirmei oanjouwe dat se each hawwe foar de grutte problemen dy't der binne."

Inoar allinne kenne fan online

Bangma makket him benammen soargen oer de earsteklassers. "Sy hawwe eins allinich noch mar by inoar west yn in online omjouwing. Se misse dus hiel bot it sosjale kontakt fan mei inoar yn in klasse sitte en mei elkoar gearwurkje. Dat sil behoarlik wat tiid freegje om dat wer goed te krijen."

Neffens Bangma is it lykwols te betiid om al te sjen oft mei dit jild alle problemen op te lossen binne. "De measte fan ús learlingen sitte noch altyd thús en dêrtroch witte wy ek noch net krekt hoe't elts fan dy learlingen der foar stiet. Dat sille we besjen moatte as se wer op skoalle sitte en dat freget ek echt maatwurk."