Johnny Jansen nei oerwinning: "De eindfase was knotsgek, maar genieten"

It wie gesellich yn de klaaikeamer nei de tiid, seit Joey Veerman. "We hebben even op de tafel geslagen, even geluid maken. Rooie kaarten, penalty's, gele kaarten in overvloed, veel goals. Het was een echte bekeravond."

Dochs sjocht Veerman fuortendaalks nei de folgjende wedstriid op it programma, tsjin Ajax. "We zijn heel blij, maar we moeten zondag weer." Siem de Jong omskriuwt it as in 'aardig ploegje.' "Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar wel een mooie halve finale Beker. Gewoon een goede tegenstander straks."