Ljouwert ûndersiket oft sinnepanielen oer parkearterreinen mooglik binne

De gemeente Ljouwert moat ûndersykje oft der ek parkearterreinen geskikt binne foar in oerkaping mei sinnepanielen. Mei in romme mearderheid hat de gemeenteried fan Ljouwert in moasje oannaam, dy't by de fraksjes van de ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en CDA wei kaam. De fraksjes tinke bygelyks oan parkearterreinen by it WTC, it nije Cambuurstadion, de Alvestêdehal, sikehûs MCL of supermerken en túnsintra.