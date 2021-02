Nederlânsk-Dútske stinzefloara-webside opset mei bloeikalinder

It is in inisjatyf fan Stichting Noordelijke Lustwarande, dat yn 2017 opset is foar omtinken foar grien erfgoed en de belangstelling dêrfoar. It wurdt stipe troch provinsje Fryslân, Landkreis Leer en EDR Net(z)werkproject Noordelijke Lustwarande. Efter it projekt sit in netwurk fan eigeners en behearders fan túnen en parken. Op dit stuit binne der 15 lokaasjes ynfierd: 7 yn Fryslân, 4 yn Grinslân en 4 yn Dútslân.

Alle wiken binne der frijwilligers dwaande mei it meitsjen fan foto's en it ynfieren fan ynformaasje. De ynformaasje is likegoed yn it Nederlânsk as yn it Dútsk te finen.