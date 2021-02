Rappere treinferbining tusken Ljouwert-Rânestêd rint fertraging op

De Intercity-treinen wurde makke troch de Frânske fabrikant Alstom, mar troch in corona-útbraak is der fertraging mei de produksje. Ek hat it bedriuw te krijen mei karantêne, reisbeheiningen en lette levering fan ûnderdielen.

Steatssekretaris Stientje van Veldhoven sil de NS oansprekke om de ferbining sa rap as mooglik alsnoch yn te fieren.