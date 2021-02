Twadde Fryske priklokaasje iepenet op 1 maart yn Drachten

De priklokaasje yn Drachten is foar in brede doelgroep, skriuwt de GGD, ek foar âlderein. Hoefolle minsken oft in faksin krije kinne, hinget ôf fan hoefolle faksins oft der beskikber binne en yn watfoar folchoarder de Ryksoerheid faksinearje wol.

De GGD wol úteinlik acht faksinaasjelokaasjes hawwe op it fêstelân. Yn Snits giet ynkoarten ien iepen oan de Akkerwinde 1. Letter komme Dokkum, Frjentsjer, It Hearrenfean, Koudum en Easterwâlde der ek noch by.