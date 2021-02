RIVM meldt sechstjin nije stjergefallen troch corona yn Fryslân

It RIVM meldt woansdei 112 nije coronabesmettingen yn Fryslân. Dat binne der seis minder as tiisdei, doe wiene it der 118. De ôfrûne wike wurde gemiddeld alle dagen 167 besmettingen meld. Dat it tal besmettingen woansdei relatyf leech útfalt, komt diels trochdat de testlokaasjes moandei in skoft ticht wienen. It tal stjergefallen is wol heger as oait.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):