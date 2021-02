Harns krijt byldbepalend keunstwurk fan fjirtjin meter heech oan de kust

Joop Mulder woe it byld graach yntegrearje yn it ferhaal Sense of Place. Dochs barde der dêrnei net folle, mar no krijt it wurk definityf in plak yn Harns. It komt te stean by de Tjerk Hiddessluzen, by de útgong fan it langparkearterrein. Dêrmei wurdt it in soarte fan poarte nei de stêd.

De ferneamde Amerikaanske keunstner Frank Stella hat it ûntwurpen. Al yn 2001 makke er in begjin mei it wurk, dat bedoeld wie om yn Miami by in stadion te kommen. Dêr ha se it wegere. Dêrnei soe it yn Cherbourg (Frankryk) komme, mar jild wie de spulbrekker. It soe trije miljoen kostje om it oan te keapjen, mar dat woenen se dêr net.

Byld fertsjinnet moai plak

It soe dêrnei nei de Feriene Steaten om ôfmakke te wurden, mar Joop Mulder fan Sense of Place krige der lucht fan. Hy woe hiel graach dat it keunstwurk in plak yn Fryslân by de Waadkust krije soe. Mulder hat praat mei de gemeenten Harns en Súdwest-Fryslân. Neffens Hein Kuiken, doe noch wethâlder fan Harns, fertsjinnet it byld in moai plak.

Frank Stella sels fûn it plak oan de Waadsee ek tige geskikt foar syn keunstwurk. Hy hat op besite west yn Harns, dat er "wonderful" fûn. "It feels very comfortable with the ocean, it is very nice. I grew up in a place with the water like this in America, Massachusetts."