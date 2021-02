Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

Guozzen meie yn Fryslân wer ferjeid en ôfsketten wurde. Ferline wike jilde der in ferbod op it bestriden fan de paugoes, blesgoes en skiere goes yn ferbân mei it winterwaar. De provinsje hat dat ferbod per direkt ynlutsen. Dêrmei komt it ferbod op it ferjeien fan wetterfûgels ek te ferfallen.