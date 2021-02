Van der Valk mei hotelflat bouwe by Drachten, tsjin it sin fan omwenners

De nijbou wurdt mear as twa kear sa heech as it besteande hotel. De bewenners van Oerterper Fallaat wolle dat net. Se hawwe earder al oankundige dat se, as it moat, nei de Ried fan Steat stappe sille om de nijbouplannen op te kearen.

De buert hat gjin problemen mei de toekan en de piramide fan it Van der Valk-hotel sa't it der no by stiet. Oft der no ek in toekan, it reklameteken fan Van der Valk, op de hotelflat komt, is noch net bekend.