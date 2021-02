Boargemaster fan Harns makket him grutte soargen oer brannen: "Dit moet stoppen"

It hâldt net op. Wy hawwe al in rige achter de rêch fan autobrannen. Mear as ien kear is besocht in wenning yn de brân te stekken en dan no wer in útbaarnde carport, sa makket boargemaster Sluiter de tryste balâns oant no ta op. "Dit moet stoppen."

De boargemaster snapt dat de bewenners ûngerêst binne. De plysje set alles op alles om de dieder(s) op te spoaren. It hat prioriteit nûmer 1. Wat de plysje krekt docht, kin er yn it belang fan it ûndersyk net sizze. Undersyk nei brânstichting is dreech, omdat de spoaren ek mei ferbaarnd binne.

De brannen sieten earst yn de Oosterparkwyk, mar binne no rûnom yn de stêd. Sluiter fynt it hiel slim dat de brânstichter ek libbens fan minsken yn gefaar bringt. De brân yn de carport hie oerslaan kinnen op it hûs.

De boargemaster ropt de Harnzers op fertochte situaasjes foaral te melden yn de buertappgroepen.