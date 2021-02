Grutte ravaazje yn Club Red nei ynstoarten plafond; 50.000 euro skea

"Zondagmiddag om twaalf uur kwam ik aan en op de parkeerplaats stroomde het water er al uit", fertelt klupeigener Simon Skarey. "Toen dacht ik al: dit is niet goed. Het was afgelopen week 's nachts -8 en waarschijnlijk is een waterleiding in het plafond bevroren en gebarsten. Toen het ging dooien, is het water gaan stromen." It plafond boppe it VIP-diel beswiek ûnder de druk fan it wetter en stoarte yn.

Club Red helle yn it ferline de wrâldferneamde artyst Chris Brown nei Fryslân ta. Yn 2020 soe de like ferneamde Amearikaanske rapper Nelly der optrede. De flier fan de klup leit no besiedde mei pún en wetter. De skea sit net allinnich yn it plafond. "Boven de plafonds zit de lichtbesturing. De bar en de VIP-banken zitten er ook onder. De vloer is van hout en die gaat waarschijnlijk uitzetten", sommet Skarey op. De skea wurdt skat op sa'n 50.000 euro.