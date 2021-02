Fryslân yn efterhoede mei ierdgasfrije huzen: "Provinsje leit net op koers"

Njonken dat gemeenten nije wenten ierdgasfrij bouwe kinne, wurde ek besteande huzen fan it gas ôf helle. Neffens De Boer leit hjit ek de útdaging. "Fryslân hat sa'n 300.000 wenten, wêrfan 90.000 hierwenten. Dy binne it probleem net. Mar dy oare 210.000 wol. Dy minsken moatte eins ferlaat wurde om harren hûs te ferbouwen."

Blau eilân

Fan alle gemeenten docht benammen gemeente Opsterlân it relatyf goed. De gemeente stiet it heechst yn de lanlike ranglist as it giet om it ierdgasfrij meitsjen fan besteande huzen. 0,98 persint fan de besteande wenten is yn dizze gemeente tusken 2017 en 2019 ierdgasfrij makke. Dat liket net in soad, mar de gemeente Opsterlân is dêrmei in donkerblau eilân yn in see fan griis.

Yn in grize gemeente is mar 0 oant 0,2 persint fan de besteande bou fan it gas ôf helle. Ek de gemeenten Ljouwert (0,34 persint) en Flylân (0,22 persint) binne ljochtblauwe eilantsjes. De gemeenten yn Nederlân dy't it it bêste dogge, binne Purmerend en Loppersum mei beide mear as 4,5 persint.