Sluting driget foar MFG De Kompenije yn Jobbegea: "Gjin perspektyf mear" 

"Sjoch, der wurdt noch al wat wurke troch in kok", seit Leistra as hy in rûnlieding troch it gebou jout. Yn de keuken wurket in kok stadich oan it iten foar it doarp. "We binne begûn mei ôfheljen, om dochs noch in bytsje jild binnen te krijen. Alles is wolkom, dus moai dat dit wat rint. Der is in tal oanfragen út it doarp. Dat skeelt foar ús in bytsje."

Wearde foar it doarp

It multyfunksjonele sintrum is fan grutte wearde foar it doarp. Der sit in skoalle yn, der wennet âlderein, mar ek is der in sporthal oanwêzich en sit der in biblioteek yn. "Dat leit allegearre troch it coronafirus stil", ferfolget Leistra as hy in krantsje fan in tafel pakt. "Minsken komme net mear. No moat ik wol sizze dat corona alles yn in fersnelling brocht hat. De problemen lizze der al folle langer."