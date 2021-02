De Jong wiis mei it spul tsjin TOP Oss: "Leuke wedstriid om nei te sjen"

"Ik tink dat de earste helte bot op en del gie, beide kanten op. De twadde helte hie it ôfmakke wurde moatte. Ik fûn it in leuke wedstriid om nei te sjen. Wylst ik net oer alles tefreden wie, mar ik tink dat it wol it meast wichtige is," sa fynt De Jong.

Opstarte

De lêste doelpunten foelen yn de einfaze. "Je wolle graach goed fuotbalje, mar wy hawwe twa wiken net fuotballe. It fjild is ynienen wer sêft. Wy hawwe gekke omstannichheden hân mei snie. En dan winne wy dochs mei 3-0. Wy wiene goed dwaande, mar moatte wer efkes opnij starte."

De Jong is wiis mei de ynset fan keeper Sonny Stevens. Yn de earste helte wist de keeper in grutte kâns foar TOP Oss te kearen. "Dit wie in geweldich momint foar Stevens. In geweldige keeper. Dan stiet er wêr't er stean moat. Dat is geweldich."