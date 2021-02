SC Hearrenfean mei Joey Veerman rjochting bekerduel tsjin Feyenoord

Yn de ferlerne kompetysjewedstriid tsjin AZ wie Jansen nei ôfrin yrritearre oer it feit dat syn spilers in hiel soad efterút spilen. Van Bergen begrypt dat wol. "Eerlijk is eerlijk, we waren - ook ikzelf - niet goed aan de bal", seit de oanfaller. "De trainingsdagen die we nu hebben gehad zijn we bezig geweest met voorruit voetballen en hoe we het kunnen oplossen. Dat zag er vandaag goed uit, dus ik heb er zeker vertrouwen in."

Jansen is der de ôfrûne twa dagen 'nadrukkelijk mee bezig geweest'. "We hebben de beelden laten zien aan onze centrale verdedigers. We hebben beelden laten zien aan Rodney en Tibor. Om te laten zien: jongens, als je betere positie kiest, betekent dat ook dat je soms makkelijker vooruit kunt spelen", seit Jansen.

Heale finale

As Hearrenfean de heale finale hellet, is al bekend wa't de tsjinstanner is: Ajax. "Het is een lastige loting voor de volgende ronde, maar niks is onmogelijk", seit Van Bergen.

Jansen wol dêr noch net te folle mei dwaande wêze. "Het belangrijkste is morgen winnen", seit hy. En as dat slagget, dan makket de tsjinstanner neffens him net in soad út. "Je wilt die bekerfinale halen, dus je zult ook de topploegen uit moeten schakelen. Of je ze dan halverwege treft of in de halve finale, dat maakt me niks uit", sa seit Jansen.