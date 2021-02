Ljouwerter stichting DMH foar medyske help op eveneminten jout needgjalp

De Ljouwerter stichting DHM komt mei in needgjalp en hat in aksje opset foar donaasjes. DMH fersoarget gewoanwei medyske help by bygelyks festivals, sporteveneminten en konserten yn de noardlike provinsjes, troch it ynsetten fan EHBO'ers, dokters en ferpleechkundigen. Mar om't al dy eveneminten fuortfallen binne troch it coronafirus, hat DHM ek gjin ynkomsten mear.