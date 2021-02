De jûnsklok bliuwt foarearst fan krêft. It gerjochtshôf yn Den Haag hat it eardere fonnis fan de rjochter dat de jûnsklok fan de baan is wer skrast. Aksjegroep Viruswaarheid die in saak oanspand. It demisjonêr kabinet gie wer tsjin de útspraak fan de rjochter yn en frege yn in spoedappèl om de útspraak oan kant te lizzen oant yn elts gefal de ynhâldlike behanneling fan it heger berop, dat freed is. Earder op de dei wie der in soad ûnwissens, ek op strjitte yn Fryslân.