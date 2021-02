Ald-deputearre en SP'er Michiel Schrier is de nije boargemaster fan Flylân

Michiel Schrier (SP) fan Drachtsterkompenije wurdt de nije boargemaster fan Flylân. Dat is tiisdeitejûn yn in ekstra riedsgearkomste op it eilân bekend makke. Schrier wie fan maaie 2015 oant juny 2019 deputearre foar de provinsje Fryslân. Op dit stuit is Schrier lid fan de gemeenteried fan Smellingerlân en foarsitter fan de SP-fraksje yn Provinsjale Steaten. De posysje fan boargemaster op Flylân kaam frij, om't Tineke Schokker earder oanjûn hat dat sy wer nei de fêste wâl wol.