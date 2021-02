Massaal minder brulloften: Thea har troujurk hinget noch yn 'e kast

De aginda fan weddingplanner Maria van Tuinen wie yn 2020 hast leech. En ek foar 2021 wurde hieltyd mear brulloften ôfsein. "Eigenlijk kunnen we wel stellen dat 2020 en 2021 verloren trouwjaren zijn", seit Van Tuinen. "Vooral de bruiden die al een keer de bruiloft hebben verzet in 2020 zijn heel verdrietig. Maar ze voelen ook berusting op een gegeven moment".

Wol of net

Neffens Van Tuinen wolle de pearkes alles der op en der oan, in feest mei krûpe en dûnsje, en nimme se wer kontakt mei har op as dat wer kin. Se hat ek meimakke dat in stel besletten hat sawiesa net mear te trouwen: "Omdat ze elkaar toch niet zo leuk bleken te vinden in coronatijd. Het is verdrietig dat ook dat kan gebeuren". Mar sa no en dan wurdt der wol troud yn coronatiid. It giet dan om brulloften fan bygelyks minsken dy't sike âlden hawwe of in deiprogramma it wichtichste fine en it feest letter wol dwaan wolle. Maria van Tuinen hat in baan neist it plannen fan brulloften, mar se sjocht wol dat der in soad kollega's fan har binne dy't it swier hawwe.