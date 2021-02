IIswaar sukses foar ferieningen: iisklup Goutum hat der 200 leden by

"De nieuwe leden kwamen er met tientallen per uur bij," seit Drost. Dat komt ek om't de iisklup yn Goutum wurket mei in 'gezinslidmaatschap,' sa't fuortendaalks it hiele húshâlden ynskreaun is. "Al die mensen moeten ook een plek hebben op de baan, dat kon in het kader van corona natuurlijk niet. Dus toen hebben we de inschrijving gestopt. Helaas voor hen die te laat waren, maar het is maar zo."

Wa't foar de kommende iisdagen better taret wêze wol, kin him no wer ynskriuwe by de iisklup yn Goutum. "Hopelijk kunnen we volgend jaar weer schaatsen en is corona voorbij. Dan kunnen er ook wat meer mensen op de baan." Dat sil lykwols noch wol efkes duorje. "Het wordt kortebroekenweer dit weekend."