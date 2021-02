Iuwenâlde sport soarget yn Earnewâld foar iiswille: piksjitte

It wurket mei houtsjes, dêr't lead yn sit. Dêrmei moat in oar houten blok rekke wurde, dêr't sinten op lizze. Falle dy der ôf en lizze de munten mei de kop omheech, dan hat de spiler se wûn.

Frysk kampioenskip

"Eartiids diene sy it oer hiel Fryslân wol. De skippers en de reidsnijers dy't noch net te farren koene of nei it fjild koene, dy diene oan piksjitten. Foar de ferdivedaasje," jout Wester oan. "Eartiids wie it ek yn Top en Twel, Sleat, Wergea. Der hat ris in Frysk kampioenskip west. Dat wie geweldich. Fyftich man op It Wiid, middeis oan de snert en de bearenboarch. In Frysk kampioenskip doare wy no net oan mei it iis."

Piksjitparkearterrein

IIs is krekt it grutte probleem: dat is nedich foar it piksjitten. En dat bart hjoed-de-dei hieltyd minder. "De lêste kear hawwe wy it op stiennen dien, doe't der izel wie. Op in parkearterrein. Mar ja: dat is it net."