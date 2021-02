Deputearre Poepjes wol prate mei âld-winners 'Gysbert' oer soargen

De advyskommisje is in soart sjuery. Dy stelt in winner foar oan de provinsje. De provinsje nimt dat advys oer en beneamt de winner. De sjuery wurdt dit jier foarme troch Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Heeg wurket as freelance akteur foar telefyzje en ferskate teäterselskippen, Hilarides is skriuwer en kultuermakker. Van der Velde is wurdfierder en beliedsstrateech by de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en is Afrika-saakkundige. Hy wie ek mear as tsien jier bestjoerslid fan Tresoar.

Net inkeld literêr spesjalisten yn sjuery

Neffens de fjouwer âld-winners is der in grut ferskil tusken de Gysbert Japicxpriis en de P.C. Hooftpriis, de belangrykste literêre priis foar Nederlânsktalich wurk. Yn de sjuery fan dy lêste sitte inkeld spesjalisten op literêr terrein, mar yn de Fryske net, skriuwe Dam, Van der Meer, Tiemersma en De Vries. "Wy wolle, as literêre skriuwers, as leafhawwers fan Fryske literatuer én as de Gysbert-laureaten fan 2019, 2017, 2015 en 2005, ús soarch hjiroer útsprekke."