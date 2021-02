Nije namme soarchplak yn eardere gemeentehûs Menaam: IenhoarnState

Yn it eardere gemeentehûs fan Menameradiel yn Menaam komt in wenlokaasje mei 30 apparteminten foar minsken mei demintens. Soarchorganisaasje KwadrantGroep hat no de nije namme foar de lokaasje bekend makke: IenhoarnState. It is neffens de organisaasje in earebetoan oan de âlde gemeente Menameradiel.