Fjouwer fertochten foar rjochter foar oerfal op 93-jierrige frou yn Drachten

Justysje easket 3,5 jiel sel tsjin in 19-jierrige man sûnder fêst wenplak, foar in oerfal op in frou fan 93 yn Drachten. It slachtoffer waard yn oktober 2019 thús oerfallen troch twa manlju, twa oaren bleaune bûten op 'e útkyk stean. De oerfallers mienden dat der in soad jild te heljen wie. Wylst ien fan harren it hûs trochsocht, hold de oare it slachtoffer yn betwang. Se naaiden út mei in jildkistke, dêr't wat âlde munten yn sieten en brieven fan har ferstoarne man.