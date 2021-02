Goed 8 ton yn it jier foar skoallen om it fak Frysk te ferbetterjen

Skoallen kinne it jild brûke om dosinten by te spikerjen, foar ekstra lesmateriaal of om dosinten frij te roasterjen sadat sy har Frysk ferbetterje kinne. Skoallen kinne ek subsydzje krije om mei de klasse nei in Frysk teäterstik te gean.

De provinsje en it Ryk hawwe grutte ambysjes mei it Frysk, seit deputearre Sietske Poepjes. It jild is net allinnich foar basisskoallen en middelbere skoallen, mar ek foar berne-opfanglokaasjes, spesjaal ûnderwiis en mbo's, hbo's en universiteiten.