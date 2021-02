Stasjonskertier Ljouwert: fan postsortearsintrum oant modern wurkplak

In sterk punt fynt Hoekstra de lokaasje. "It is neist it trein- en busstasjon, dus der is in goede ferbining mei Grins en it is by de ynfalswei Ljouwert yn. Boppedat binne der 250 parkearplakken." It plak hat ek al in nije namme: Stationskwartier Leeuwarden.

It gebou sil kommende tiid opknapt wurde, sa wurdt it fossylfrij makke. "Earst knappe we de yntree op en de ûnderste ferdjipping. Wy wolle it beton wer sichtber meitsje yn de styl fan it brutalisme." Yn de tuskentiid kinne nije hierders al wol te plak. "Der binne sa'n 5 oant 10 hierders dy't der no al yn sitte of dy't de kommende tiid komme. En wy binne mei 15 hierders yn petear." It is ek de bedoeling dat der hoareka yn komt, ek dêr rinne petearen oer.