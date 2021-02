Watersportverbond: Meitsje Lauwersmar by Dokkumer Djip djipper

De mar slibt by it Dokkumer Djip al in skoftke ticht, trochdat wetter spuid wurdt by Dokkumer Nije Silen. Guon ferieningen en jachthavens oan de Lauwersmar ha der lest fan, omdat it wetter net mear djip genôch is om trochhinne te farren.

Troch it wetter djipper en breder te meitsjen, komt it fargebiet beskikber foar lokale jachten dy't yn de Lauwersmar farre, mar ek foar de jachten dy't de Staande Mastroute farre.

It Watersportverbond freget no oan de Klankbordgroep Lauwersmeer om oan de slach te gean mei it fersyk. Yn dy groep sitte minsken fan de provinsjes Fryslân en Grinslân en de gemeenten dêr't it gebiet yn leit.