Earste coronafaksinaasjes op It Amelân: Anton en Annie binne bliid dat it safier is

De earste pripronde op It Amelân sil noch wol in pear dagen duorje. Op it eilân wenje 3600 minsken en der kinne sawat 450 minsken op in dei in faksinaasje krije. De twadde ronde begint op 23 maart.

Op It Amelân wurde de minsken faksinearre neffens it skema fan it RIVM. Dus earst de 75-plussers en de soarchmeiwurkers. Dat moat omdat op it eilân mear minsken wenje as it minimum. By 400 ynwenners of minder wurde ek minsken ûnder de 75 yninte. Dy binne offisjeel noch net oan bar, mar sy krije wol in faksinaasje as se op Flylân of Skiermûntseach wenje.

Boargemaster Stoel fan It Amelân wit net wannear't er sels oan bar is, Hy is jonger as 60 en moat dus noch efkes wachtsje.