MKB Noard: Stipepakketten hâlde ekonomy oerein, noch gjin ûntslaggen en falliseminten

De Nederlânske ekonomy is it ôfrûne jier mei 3,8 prosint krompen. Dat is de grutste krimp dy't ea metten is, ek grutter as yn it krisisjier 2009. Benammen it sluten fan de hoareka soarge derfoar dat minsken minder jild útjoegen. Ek nei rekreaasje en kultuer gong minder jild. De krimp wie wol in stik minder as yn oare lannen mei de euro.

Yn Fryslân falle de grutste klappen yn de hoareka, de kultuer en by de eveneminten. Winkels yn de binnenstêden hawwe it ek swier mei de ferplichte sluiting fan net-essinsjele winkels. Walstra sjocht in it Noarden ek ljochtpuntsjes. Sa helpe bedriuwen inoar, bygelyks mei in jild-aksje of mei produktferkeap mei de opbringst foar it troffen bedriuw.