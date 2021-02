Advokaat: Jûnsklokboetes wiene 'ten onrechte', moatte weromdraaid wurde

Earder op de dei bepaalde de rjochter dat de jûnsklok fuortendaliks fan tafel moat. De maatregel wie ynsteld op basis fan in needwet, mar neffens de rjochter is der gjin sprake fan in needsitewaasje "sa as it gefal is by in dyktrochbraak".

Gjin 'superspoed'

Mei it fonnis krijt Rutte in tik op de fingers, seit Canoy. Der wie genôch tiid foar de Twadde Keamer om by mekoar te kommen, en in formeel beslút te nimmen oer de jûnsklok. De Keamer hat sels debattearre oer de maatregel. "Dan is superspoed niet aan de orde", seit Canoy.

Hy wiist derop dat it om in 'voorlopig oordeel' giet. "We moeten het ermee doen, het vonnis gaat meteen in werking. Een andere rechter kan anders reageren, maar ik zie dat zwaar in."

Rjochter is dúdlik

De rjochter is dúdlik, seit Canoy. "Deze regeling is ten onrechte geactiveerd. Hij had niet mogen werken. Bekeuringen waren dus ten onrechte. Ze moeten teruggedraaid worden. Ze komen te vervallen, denk ik."

Allinne yn de gemeente Ljouwert al binne der de ôfrûne tiid hûnderten boetes útdield oan minsken dy't jûns nei njoggen oere noch op strjitte wiene.

It Iepenbier Ministearje besjocht watfoar konsekwinsjes de útspraak fan de rjochter hat foar de boetes, seit in wurdfierder.