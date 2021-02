Rjochter: Jûnsklok moat fuortendaliks fan tafel

De jûnsklok is ynsteld op basis fan in needwet, dêr't yn stiet dat it kabinet yn needgefallen regels ynfiere kin sûnder oerlis mei de Earste en Twadde Keamer. Mar neffens de rjochtbank wie de jûnsklok gjin needsitewaasje "sa as it gefal is by in dyktrochbraak".

De Nederlânske BOA Bond seit dat boa's de jûnsklok net hanthavenje. It bûn seit dat se ek lústerje moatte nei de útspraak fan de rjochter.