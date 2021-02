Famylje wol faksin foar ferstanlik beheinde dochter: "It duorret te lang"

Abie en Dick Bruinenberg fan it Hearrenfean roppe soarchynstelling Talant op te avesearjen mei de faksinaasje. It pear hat in dochter mei in slimme ferstanlike beheining, Inge. Dy is 36 jier âld, mar se hat it tinkfermogen fan ien fan twa. Inge sit yn in lytsskalige ynstelling fan Talant, en sa no en dan komt se thús.

Thúskomme is tige wichtich foar Inge. As se net thús komme kin, sa as earder al ris bard is yn in lockdown, rekket se fan slach.