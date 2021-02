Hoe belûke je jongerein mear by de polityk?

De PvdA-fraksje wol it fertrouwen ûnder jongerein fergrutsje. Dat begjint neffens harren mei de fraach hoe't sy sels belutsen wurde wolle en hokker ideeën sy hawwe oer polityk. De partij wol dat de provinsje dat ûndersiket troch it harren sels te freegjen.

Moasje

Dat soe kinne fia in digitaal platfoarm, dat de provinsje oprjochtsje wol, wêrmei't boargers direkte ynspraak hawwe oer politike tema's en ûntwikkelings. De PvdA-fraksje wol dat dat platfoarm as earst ynset wurdt ûnder de Fryske jongerein en tsjinnet dêrom op de Steategearkomste fan takom woansdei in moasje yn.

Tienskip, in organisaasje foar en troch jongerein, set him al in oantal jierren yn om de kloof tusken jongerein en polityk te ferlytsen. "Wij zijn hard bezig om daar verandering in te brengen", seit Jeppe Kok fan Tienskip.

Jongeren binne net ien groep

Dy kloof wurdt neffens Kok feroarsake trochdat der yn de polityk ûnderwerpen bepraat wurde dêr't jongerein noch net oan ta binne. "Daar hebben ze niet meteen een beeld bij, waardoor het verder bij hen vandaan kan staan." Neffens Kok moatte jongeren dêrom net as ien groep sjoen wurde. "Jongeren zijn net zoals ouderen: links, recht, progressief, conservatief. Ze zijn niet één groep en dat wordt wel eens vergeten."