Jamie Jacobs: "Ik wil net zo goed worden als Davy Klaassen"

Jacobs sit fol fertrouwen oer syn ploech. Cambur stiet earste en promoasje lonkt. Mar hoe komt it dan mei de ploech as se nei de Earedifyzje gean? Cambuur-watchers Geert van Tuinen en Andor Faber fine dat der dan wol wat feroarje moat oan de seleksje, mar Jabobs parearret dat. "Ik vind wel dat wij nie heel veel onder doen voor de clubs in het rechterrijtje. Met dit team ook. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken."

De wize fan fuotbaljen moat miskien oars. "Maar in de voorbereiding speelden we Emmen bijvoorbeeld helemaal zoek. Ik denk niet dat wij onder doen voor veel clubs. ADO moeten wij kunnen hebben. Ik denk dat we ook Heracles prima tegenstand kunnen bieden. Winnen? Waarom niet?"

Jacobs makke dit seizoen oant no ta acht goals en joech alve assists. Hy is produktyf en effisjint. Mei hokker spiler ferliket hy himsels? "Voor mijn spel, waar ik veel naar kijk, is Davy Klaassen. Dat is het type speler, als ik mij echt top top ontwikkel, denk ik dat ik wat hij kan ook zou kunnen. Dat lijkt mij een mooi doel. Van achteruit mee naar voren komen en dan scoren."