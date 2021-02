Basisdebút foar Nick Doodeman by SC Cambuur

Doe't Cambuur ferline wike tsjin Jong Ajax spylje soe, soe Nick Doodeman noch op de bank begjinne. Mar in wike letter lizze de papieren der dus hiel oars foar. Wêrom't Doodeman no wol spilet, leit trainer Henk de Jong út: "Doe wie hy twa dagen binnen en wist er noch net krekt hoe't we spylje. Dêr ha we no oardel oant twa wiken foar hân. Je hawwe mei Jarchinio Antonia no twa echte rjochtsbûtens, dan moatte je dêr ek gebrûk fan meitsje."

It betsjut dat Michael Breij wer plaknimme kin op de bank. Mooglik dat hy op in oare posysje fan wearde wêze moat, nammentlik op dy fan oanfallende middenfjilder. Dêr is Mitchel Paulissen fuortfallen. Hy gie moandei op de lêste training ûnder begelieding fan de fysioterapeuten nei de klaaikeamers. Paulissen like lêst te hawwen fan in hamstringblessuere en neffens De Jong is hy in pear wiken útskeakele.