Stasjonskat Bella nei in moanne wer fûn: "Ik wou dat ze het verhaal kon vertellen"

De Jong waard moandeitemiddei belle troch in frou út Roden yn Drinte, dy't har fertelde dat Bella dêr al in skoft omspaande. De frou wist net dat it om in kat gie dy't har hûs kwyt wie. Se namen Bella yn 'e hûs en giene moandei nei de bistedokter om te sjen oft it bistje in chip hie. Sa kamen se by Ingeborg telâne.

Hoe't Bella yn Roden bedarre is, dat wit De Jong net. "Ik wou dat ze kon praten en het hele verhaal kon vertellen."

Tankber

"Ze is sterk vermagerd en heeft afgeknipte snorharen, maar verder is alles heel goed", seit De Jong. "Ze is niet bang, maar een echt knuffelkont zoals wij haar kennen."