Bella de Ljouwerter Stasjonskat terjochte nei mear as in moanne fermissing

"JAAAAAAAAAAAAAAA, BELLA IS GEVONDEN!!", begjint it berjocht op de persoanlike Facebookside fan poes Bella. De Jong waard moandeitemiddei belle troch in frou út Roden yn Drinte, dy't har fertelde dat Bella dêr al in skoft omspaande. De frou wist net dat it om in kat gie dy't har hûs kwyt wie. Se namen Bella yn 'e hûs en giene moandei nei de bistedokter om te sjen oft it bistje in chip hie. Sa kamen se by Ingeborg telâne.

Tankber

"Ze is sterk vermagerd en heeft afgeknipte snorharen, maar verder is alles heel goed", skriuwt Ingeborg. "Ze is niet bang, maar een echt knuffelkont zoals wij haar kennen." It baaske seit de minsken dy't Bella opfongen tige tankber te wêzen. Nei alle gedachten hat de poes lange tiid op strjitte libben, wylst it flink kâld wie ôfrûne wike. "Mensen ik kan jullie niet vertellen wat ik nu voel, maar het zijn tranen van blijdschap."

Ingeborg hellet Bella tiisdeitemoarn op. "Ik kan niet wachten om haar te knuffelen en weer bij ons te hebben."