Alvestêdetochtriders sjogge werom: Gjin krúske, mar jûnsklokboete is ek oantinken

Mulder die in oprop yn de appgroep fan syn fytsgroepke: Wa wol mei de Alvestêdetocht ride? Dêr kamen fjouwer reaksjes op. "Ik mocht fan myn frou de tocht net allinnich ride en op it lêst bleau inkeld Gerben Douma oer. Foardat hy ek ôfheakje koe, haw ik gau op him ynpraat en haw ik him dochs safier krige. As wy letter âld binne, kinne we hjir mei plezier oan werom tinke."

Unbegryp

Mulder seit net ien minne reaksje krigen te hawwen. Wol dat minsken it ûnderweis hast net leauwe koene. "Sa moasten wy yn Harns in stikje rinne. Om by it Prinses Margrietkanaal te kommen, moasten we in pear strjitten troch. Wy fregen de rûte, mar de minsken begrypten it net. "Dat kin net, dat is fierste fier fuort", seine se."

Boete foar negearjen jûnsklok

By de finish yn Ljouwert krigen se ek noch in boete fan de plysje. Se hiene harren net oan de jûnsklok hâlden. "Dy boete wie net leuk", seit Mulder. "Mar oan de oare kant, wy hawwe dan wol gjin Alvestêdekrúske krige, sa hawwe wy dochs in oantinken."

Snein die alles him noch sear nei de reedrydtocht fan 200 km, no inkeld noch de kuten. Hy is grutsk op syn prestaasje "Dit nimme se ús noait wer ôf."