Hast twatûzen eilanners krije dizze wike har faksin

Hast 2.000 ynwenners fan de Waadeilannen wurde dizze wike op it eigen eilân faksinearre. De earste 500 faksins komme tiisdeitemoarn nei It Amelân. Dat soe yn earste ynstânsje barre mei de traumahelikopter, mar fanwegen it waar wurde de faksins no mei de boat nei it eilân ferfierd.