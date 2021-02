Leafde yn 'e loft: earste nestcambylden fan see-earnen yn Alde Feanen

De see-earnen fertoane neffens It Fryske Gea presys it gedrach dat je fan in leafdespear ferwachtsje. Nêstbou, krûpgedrach, dobjen en in spektakulêr útsjoch, it stiet allegear op de bylden. Wa wit krije we dit jier dan echt briedende see-earnen te sjen.

Sûnt snein binne meardere sneakpreviews te besjen fan de earste bylden op it see-earnenêst. Op 1 maart wurdt de livestream fan 'Beleef de lente in It Fryske Gea' oanset. Beide binne hjir te besjen.

Foargeande jierren wiene de leafdesperikels fan de see-earnen ek al te sjen. It Fryske Gea organisearret de nestcam yn gearwurking mei Vogelbescherming Nederland. Se wolle de maitiidsbelibbing by minsken thús bringe.

Twa jongen

Yn desimber waarden de earste see-earnen sinjalearre op de simmerpolder by harren nêst yn de Alde Feanen. "Vanaf januari waren ze zelfs al druk in de weer om het nest op te kalefateren", fertelt frijwilliger en see-earnblogger Andries Dijkstra.