Achthûndert faksinaasjes letter troch tydlike sluting fanwege izel

It wie al de twadde kear yn koarte tiid dat it waar foar fertraging soarge by de test- en faksinaasjelokaasjes yn Fryslân. Ferline wike wiene se ek al ticht. Doe jûch it KNMI ek koade read fanwege it winterwaar.

De minsken dy't moandeitemoarn net komme koene, moatte no opnij in ôfspraak meitsje, seit Nils van Mourik fan de GGD Fryslân. De sûnenstsjinst set in ekstra ynintingsmooglikheid yn, in saneamde ekstra 'pripstrjitte', om de achterstân yn te heljen.

Elk faksin syn eigen kleur

Foar de soarchmeiwurkers dy't it faksin AstraZeneca krije, is ien dei mei dy ekstra kapasiteit genôch, foar de âlderein dy't Pfizer krijt binne twa dagen needsaaklik. De ferskillen tusken de twa yntstoffen binne mei kleuren oanjûn: Blau is foar Pfizer en oranje foar AstraZeneca. De kleuren stean ek op de papieren en op de kuolkoasten dêr't it faksin yn bewarre wurdt.

Blaastest foarearst ôfblaasd

De proef mei de coronablaastest yn Drachten giet foarearst net troch. Yn Amsterdam wie dy metoade al yn gebrûk naam, mar fanwege mindere resultaten is it no yn it hiele lân stilset. Yn Drachten wiene spesjaal minsken oplaat foar de proef. Oft en wannear't de coronablaastest wol wer losgiet, is noch net bekend. Oant dy tiid moatte minsken it dwaan mei it lange stokje yn de noas en yn de kiel.