Drokte yn sikehuzen hâldt oan: ekstra operaasjes om glêdens

Yn Drachten kamen yn totaal 110 minsken mei stikkene bonken nei it sikehûs. Nij Smellinghe hie dêr yn it foar al rekkening mei hâlden en hie dêrom ekstra personiel ynset.

Sliepe yn it sikehûs

Yn Snits by it Antoniussikehûs is in part fan it personiel de nacht fan snein op moandei te sliepen bleaun. Se wiene benaud dat se troch de glêdens oars net op it wurk komme koene.

Yn Snits ferwachtsje se dat der ek de kommende dagen noch mear slachtoffers by komme, trochdat in soad minsken dit wykein net te plak koene by de Dokterswacht. Dy wie oerbelêste en guon minsken sille dêrom mooglik pas moandei of tiisdei binnenkomme as se dochs wat brutsen hawwe, sa lit in wurdfierder witte. Ek yn Snits sil hoe dan ek de kommende dagen ekstra operearre wurde moatte. Se hoopje dat dwaan te kinnen mei de besteande besetting.

Strakke planning operaasjekeamers

De oare Fryske sikenhuzen hâlde ek rekkening mei ekstra drokte yn de operaasjekeamers troch de iiswille en de glêdens. Omdat troch corona somtiden net alle operaasjekeamers brûkt wurde kinne, moat der neffens in wurdfierder fan ien fan de sikehuzen strak pland wurde, mar se kinne it oan.