KNSB grutsk op Fryske reedridersbubbel

De KNSB is grutsk op de ynternasjonale Thialf-reedridersbubbel. De ynternasjonale reedriderswrâld wie fan heal jannewaris oant snein isolearre op It Hearrenfean. Troch dizze coronabubbel koene reedriders dochs noch in tal belangrike wedstriden ride lykas it EK allround en EK sprint, twa wrâldbekerwedstriden en it ôfrûne wykein it WK ôfstannen.